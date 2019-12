Camioneta embiste a ciclista sexagenario en Río Grande

RÍO GRANDE.- Don Marcos de 67 años, salió de su casa esta mañana en su bicicleta sin saber que ya no regresaría; murió atropellado por el conductor de una camioneta que quedó detenida por las autoridades.

La tragedia fue este lunes a las 8:30 de la mañana aproximadamente frente a Soriana Express y Cinemex, hasta donde se movilizaron los cuerpos de rescate que nada pudieron hacer para salvar la vida del sexagenario.

Fue una pickup Ford, F-150, color rojo la unidad involucrada en este mortal accidente que provocó el cierre parcial de la avenidas Hombres Ilustres y de los Maestros para que las instancias ministeriales hicieran las labores competentes.

Trascendió que en este punto es común que los semáforos no funcionen, sin embargo, las causas que provocaron la desgracia no fueron informadas con precisión en tanto no se tenga el dictamen pericial final.

El cadáver de don Marcos quedo justo frente a la camioneta a un lado de su bicicleta; el conductor de la pickup quedó detenido por los agentes de la Policía Investigadora para ser llevado a comparecer por el lamentable hecho.

Finalmente, el personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses quedó a cargo de levantar el cadáver para trasladarlo a la morgue donde se le practicó la necropsia de ley.