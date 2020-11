¡Ay, Guadalupito! Si tus paredes hablaran

ZACATECAS.- Si un día quieren llenarse de historia y les gustan las cosas viejitas, deben darse una vuelta para el templo de nuestra Señora de Guadalupe o como todos le decimos, Guadalupito.

En nuestro queridísimo racho abundan las edificaciones de estilo colonial y todo el mundo se conoce los lugares típicos del Centro Histórico, pero muchos no saben que cada espacio tiene su historia.

Resulta que a Guadalupito lo comenzaron a construir a inicios de 1891; además es uno de los centros religiosos más bonitos de nuestra entidad y por ser tan viejo le ha tocado de todo.

Por ejemplo, sobrevivió al enfrentamiento de la Toma de Zacatecas, algo que no pasó con otros edificios a los que sí les derribaron durante los disparos y cañonazos, dejando puros escombros.

Si uno se pone listo, puede ver que en el frente del templo, y en otras partes, aún quedan algunos impactos de bala, evidencias de que por ahí pasó la Toma de Zacatecas, y que ni a la casa de Dios respetaron.

Pero como haya sido, las torres todavía aguantan y van para largo, ya que fue hasta hace unos añitos que se concluyeron, por eso es que se puede ver que su cantera tiene un tono distinto.

¿Dónde lo encuentro?

Para los que no sepan ubicarlo, Guadalupito se encuentra entre la avenida González Ortega y la Morelos, ahí por los “Originales tacos envenenados”.

Como ya saben, nuestro querido Zacatecas está lleno de subidas y bajadas y el templo no se salvó de tener sus respectivos desniveles en todo lo que es su atrio y extensiones de la iglesia.

Además, en los jardines de Guadalupito se puede ver de todo, pues hay muchos tipos de árboles, incluso hay unas palmeras enormes que la hacen lucir mucho y que la hacen diferente de otras iglesias, así que no tiene pierde.

Se cuenta que esta iglesia está muy acá, porque, su construcción estuvo bajo el mando y dirección de un arquitecto que en sus tiempos era muy bueno. El jale se lo rifó, un tal Refugio Reyes.

Pero eso no significa que todo lo acabaran en un ratito, la cúpula de Guadalupito (ese techo redondito de las iglesias) no la acabaron sino hasta 1940. Casi unos 50 años después de que empezaran la construcción; no traían prisa, ¡eh!

Pero no sólo afuera está bonito, si se meten a ver, pueden toparse una pinturas reconocidas de los artistas del momento como: José de Alcíbar, Miguel Cabrera y Cristóbal de Villalpando.

El Señor de los Guerreros, otra historia

Construyeron Guadalupito en honor a la Virgen de Guadalupe, pero también tenía un espacio entre sus rincones para el Señor de los Guerreros.

Es decir, una figura de Cristo crucificado, que se fabricó en Michoacán por allá el siglo 16, la cual está hecha a base de pasta de maíz y que hasta el día de hoy se mantiene.

Según cuentan, este Cristo en su recorrido pasó por una hacienda en Sauceda de la Borda y fue ahí donde se le dio el nombre “el Señor de los Guerreros”, ya que le perteneció a una familia con ese apellido.

Y luego, en situaciones desconocidas, acabó adornando el Centro de Nuestra señora del Patrocinio en la Bufa.

Aunque, para la Cristeada, allá por 1926, lo guardaron porque se hizo una guerrilla, donde andaban matando curas y los templos acabaron cerrados, pues no querían ser visitados por la guerra.

Entre tanta trifulca, fue hasta 1942 que el Señor de los Guerreros llegó a la iglesia de Guadalupito. Actualmente la gente los visita en dádivas y agradecimientos porque es muy milagroso, según dicen.

Y ahora ya se la saben y, por si andan urgidos por ayuda divina o si tienen una visita que quiere turistear por la ciudad; pueden lanzarse de visita al templo de Guadalupito.