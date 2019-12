Atrae el amor con los consejos de Dumbar el Curandero

Baño de las 7 hierbas

Si sientes que últimamente las cosas en el amor no están funcionando de manera adecuada, lo que necesitamos primero despojarnos de la mala energía y después atraer lo positivo a nuestra vida, entonces hay que empezar con un baño de despojo.

Desde el punto de vista místico, las hierbas amargas tienen el poder de anular las energías negativas, siendo utilizadas para purificar el alma y hacer despojos.

Este grupo de plantas se reconocen por su olor intenso e invasivo que incluso puede causar ardor. Entre las que concentran mayor poder limpiador están las siguientes:

Ruda: muy utilizado en el baño de las 7 hierbas, purifica las energías que emanan de la envidia y el mal de ojo, además de combatir maleficios oscuros y la deslealtad.

Ajo: absorbe el odio y los rencores y bloquea los deseos insanos para abrir los caminos de la felicidad.

Salvia: barre la negatividad de los ambientes, mejora las vibraciones bloqueando las mentiras y revelando la verdad.

Eucalipto: purifica el bajo astral para potenciar la salud y mejorar el ánimo.

Mirra: es un desinfectante místico que combate las presencias negativas generadas por la magia negra.

Enebro: revela la maldad disfrazada de amistad que proviene de las personas tóxicas en nuestro entorno.

Parietaria: anula las maldiciones y maleficios lanzados en nuestra contra, liberándonos de sus ataduras.

Lo hay que hacer es reunir las siete hierbas amargas e hervirlas y se puede usar de dos maneras:

-Te bañas de manera normal y con esa agua te enjuagas

-Bañarte por completo con esa infusión

En cualquiera de los dos casos no olvides no secarte con toalla y que no lleguen a los ojos, es decir el agua es del cuello hacia abajo.

Lámpara para atraer el amor:

Ya que hemos despojado lo que no nos sirve ahora llamemos lo bueno, para ello necesitarás:

-Aceite de cocina

-Agua mineral

-Miel de abeja

-Azúcar, de preferencia morena

-Aceite llamadera

-Un vaso de vidrio totalmente transparente

-Un mechero

-Aceite de amor

-Aceite de conquistador

-Agua de lluvia

-Una foto de él o ella

-Una foto tuya

-Aceite de maíz

En el vaso vas poniendo cada uno de los aceites y mientras lo haces, dices:

“No es aceite lo que vierto, son los sentimientos, el espíritu vivo, el juicio y la persona de (nombre completo de la persona que quieres atraer) con este aceite de amor te enamoro, con este aceite de conquistador te conquistó, con esta azúcar te endulzó, con este aceite de llamadera te traigo hacia mí”.

Luego le agregas tres cucharadas de agua de lluvia y se termina de completar con aceite de maíz. Se coloca la mechita en el vaso y se prende diciendo:

“No es una lámpara lo que enciendo es espíritu vivo, juicio, pensamiento y voluntad de (nombre completo de la persona que deseas atraer) Santo Ángel de la Guarda de (nombre completo de la persona que deseas atraer).

“Que gusto no tenga hasta que a mi casa no venga, no tenga tranquilidad hasta que a mi lado no esté. “San Salvador Horta que se contente conmigo es lo que importa. Anima de San Juan del Minero que me quiera como yo lo quiero, Santa Inés del Monte Perdido devuélveme al camino de (nombre completo de la persona a atraer ) que se ha ido.

“Santa Martha virgen que en el monte entraste las fieras bravas espantaste con cintas los ataste. Te ruego amanses y ates a mí a (nombre completo de la persona a atraer)”.

Recuerda rezarlo tres veces y los restos hay que tirarlos a la basura.