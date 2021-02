Amuleto para el triunfo

Los jueves de Luna Creciente son adecuados para una cita profesional, para un juicio, triunfos profesionales y suerte en general.

Para este ritual partiremos por lo principal para atraer algo bueno a tu vida, así que debes construir una declaración positiva en tu mente. Lo positivo atraerá algo positivo.

Trae a tu mente un acontecimiento feliz, siente la alegría, y sonríe. Tu sonrisa realmente debe venir de tu corazón.

Necesitarás:

Una bolsa pequeña de color violeta

Tres clavos de olor

Salvia

Tres claveles rojos secos o bien un girasol

Semillas de anís

Sal de grano

Agua

Incienso

Pequeña hoja y bolígrafo

Antes de empezar vamos a limpiar la habitación donde haremos nuestro amuleto, así que a barrer, trapear y limpiar.

En la hoja escribirás lo que deseas atraer (sobre trabajo, triunfo y suerte) terminando doblas la hoja lo más pequeña que puedas.

Ahora toma un poco de sal y la esparcirás sobre los ingredientes diciendo:

“Sal que representas a la tierra purifica estos ingredientes, que el anís me otorgue la purificación en mi camino, el clavo atraerá riquezas y purificara los lugares donde me encuentre. La salvia me ayudará a cumplir mis sueños y el clavel atraerá la fuerza y energía que necesito.”

Tomarás un poco de agua y la esparcirás sobre los ingredientes diciendo:

“Agua que representas la fluidez purifica estos ingredientes, que el anís me otorgue la purificación en mi camino, el clavo atraerá riquezas y purificara los lugares donde me encuentre. La salvia me ayudará a cumplir mis sueños y el clavel atraerá la fuerza y energía que necesito.”

Después tomarás el incienso y limpiarás los ingredientes diciendo:

“Incienso que representas el fuego y el aire purifica estos ingredientes, que el anís me otorgue la purificación en mi camino, el clavo atraerá riquezas y purificara los lugares donde me encuentre. La salvia me ayudará a cumplir mis sueños y el clavel atraerá la fuerza y energía que necesito.”

Pondrás todos los ingredientes en la bolsita morada, la dejarás toda la noche a luz de la Luna. Sellarás el amuleto con las siguientes palabras:

“Magia del Universo magia de la tierra

Hermandad de júpiter,

Que la suerte se abra a mi paso,

Desde ahora forma parte de mi sendero Que así sea”

Cargarás el amuleto en tu bolsa, monedero o cartera hasta que se cumpla lo que pediste. Después de esto lo quemarás depositando las cenizas en la tierra.