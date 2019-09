Alejandro muestra que con buena actitud nada es imposible

FRESNILLO.- Desde hace dos décadas, Alejandro López Castañeda se dedica a la venta de frutas de temporada y desde hace 5 años oferta sus productos en Fresnillo.

El originario del Estado de México detalló que desde muy joven aprendió a vender calidad en las distintas frutas que vende, como en esta época del año que ofrece lo mejor en duraznos y fresas.

Alejandro acepta que ser comerciante no es un oficio sencillo, pues si no vendes pronto la mercancía es pérdida total y ahí se pueden ir las ganancias.

A pesar de esta situación, el mexiquense hace su trabajo con mucho gusto, pues es un trabajo muy digno que le permite obtener el gasto para él y su familia.

Además, aseguró que dedicarse al comercio le permite ser su propio jefe, de esta manera no enfrenta regaños por un superior y lo mejor es que es independiente y maneja sus propios horarios.

Alejando reconoció que una de las desventajas es enfrentar que no existen ventas regulares, por ello se enfrenta a “días buenos y malos”, no hay prestaciones o hasta aguinaldo.

“En estos días casi no hay ventas, no se tiene un flujo económico suficiente y el poder adquisitivo de las personas no es mucho, por eso no se tienen muchas ventas; pero esperemos que esto mejore”, añadió.