Acerca a la persona que te gusta con los consejos de Dumbar el Curandero

Muchas veces hay personas que queremos atraer amorosamente y no sabemos cómo. Esta persona se mantiene alejada y no hay forma de que acceda a nuestras insinuaciones o pedidos. Aquí hay algo en el campo emotivo de la persona que no quiere ser modificado y este hechizo es para lograr que esa persona comience a considerarnos como una opción amorosa.

Para realizar este hechizo se necesita:

Un poco de cabello de la persona que queremos hechizar.

Una pequeña botella de vidrio, cuanto más bonita y pequeña mejor.

Agua pura, si es agua mineral mejor

Una vela roja

El procedimiento es sencillo y debe hacerse el primer día de Luna Llena. En la botella se ponen cabellos de la persona a querer influir y luego llena con el agua.

Después se pone la botella frente a la vela, se enciende y se dice las siguientes palabras:

“Por el amor que te tengo (nombre de la persona completo) a partir de hoy tus emociones y sentimientos hacia mí cambian radicalmente y quieres estar conmigo, no puedes vivir sin mí, así sea”.

Luego dejar que la vela se consuma. Guardar la botella hasta que la persona se acerque, en un lugar de nuestro ropero o mesita de luz.

La botella tiene que estar bien tapada, herméticamente. Tira los restos de la vela a la basura. Si al cabo de un mes no se acerca, volver a repetir el hechizo, pues puede hacerse las veces que haga falta, siempre con la misma botella y el mismo cabello.