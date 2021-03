Aceite mano de midas para el dinero

“Todo lo que toques se convertirá en oro”. En una base de aceite de girasol debes mezclar:

*Una hoja de laurel, para la prosperidad

*Una gota de miel, para endulzar la mente

*Una pieza de oro, puede ser una moneda, trozos de oro, un anillo…

*Una pizca de nuez moscada, para la suerte y el éxito

*Tres dientes de ajo, para despejar todos los caminos para el éxito

*Una ralladura de naranja, o su cáscara o 7 gotas de aceite esencial, para que la gente esté feliz de hacer según su voluntad

*Canela, para abrir los caminos

Después de que hayas mezclado todo bien, unge la boca (para hablar bien), las sienes (donde se asienta la “corona” y para pensar bien), el tercer ojo (para ver bien) y en las manos (para que tus acciones sean exitosas y florecientes ) Úsalo con precaución, ya que este es un aceite muy potente y, como su nombre indica, debe manipularse con cuidado. No lo uses en exceso y no seas codicioso de sus resultados. Siempre ten cuidado con lo que deseas.