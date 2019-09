A Luis Daniel le apasiona el circo y la maroma

FRESNILLO.-Para Luis Daniel Sánchez Gallardo el arte circense es más que una forma de vida es su gran pasión desde hace más de 11 años y se siente orgulloso de poder desarrollar una de las actividades más satisfactorias que hay.

El originario del Estado de México llegó a Fresnillo hace más de un año y se le puede observar en diversos semáforos del municipio, donde realiza los malabares con las clavas.

Una de las maneras para no dejar lo que más disfruta es ser parte del grupo Noisuli Circus, donde varios jóvenes desarrollan diferentes disciplinas en el arte del circense.

El mexiquense es una persona disciplinada, pues desde que despierta se dedica a entrenar, para luego salir a trabajar a los semáforos, donde puede obtener una entrada de dinero y a su vez realizar lo que le apasiona.

Luis Daniel destacó que en el caso de Fresnillo, las personas ven su actividad como algo respetuoso, mientras que en la Ciudad de México se ve como algo denigrante, debido a que las personas que lo realizan no lo hacen por gusto sino por el puro interés económico.

El poblano detalló que a través de Noisuli Circus pueden enseñar a más personas las artes circenses y le permite cambiar la percepción de las personas de este oficio.

“Me siento orgulloso, porque no me he quedado solo en un sitio, he podido conocer muchas ciudades y me permite obtener dinero para comer, mientras hago lo que me gusta”, finalizó.