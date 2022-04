Revelada la cantidad de cirugías que Gaby Spanic ha hecho en el rostro

Gaby Spanic con actualmente 48 años de edad, es una de las actrices más polémicas de la industria del entretenimiento, y todo ha sido a causa de su apariencia. Desde hace unos años atrás, a esta actriz se le ha estado señalando de abusar de las cirugías, pero finalmente, ha sido ella quien ha confesado qué es lo que se ha realizado para mantenerse joven.

Desde hace más de 30 años, Gaby Spanic ha estado trabajando en su carrera como actriz. A pesar que el tiempo ha estado pasando, esta mujer cada día luce más jovial y linda, además de mantener una silueta realmente espectacular, su rostro sigue manteniendo su brillo.

Gaby Spanic hablando de sus cirugías estéticas

Sorprendentemente, en una de sus recientes entrevistas, Gaby Spanic detalló que no se ha practicado ninguna cirugía invasiva. No obstante, ha cumplido continuamente tratamientos faciales de belleza no invasivos para conservar una eterna juventud.

Estas revelaciones por parte de la actriz venezolana han generado cientos de dudas, y todo ha sido por su perfecto cuerpo bien trabajado. Fueron muchos quienes estuvieron poniéndole en duda su palabra, a causa de ello, Gaby Spanic se vio obligada a desmentir aquellos rumores que la tachaban de haber pasado por el cirujano estético.

“No me he realizado ninguna, y el doctor es testigo de esto, me ha visto sin maquillaje y está impresionado porque mucha gente habla tonterías. Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz”

El secreto de Gaby Spanic para mantener un cuerpo moldeado

Uno de los secretos que Gaby Spanic reveló en esta entrevista, fueron sus rutinas de ejercicios y sus alimentaciones completamente saludables. Las cirugías estéticas, la actriz decidió reemplazarlas por tratamiento de belleza no invasivos, como el Bótox, el cual es uno de sus procesos preferidos.