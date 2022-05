Pete Davidson: 5 curiosidades que no sabías del novio de Kim Kardashian

Ahora que Kim Kardashian ha decidido continuar con su vida, alejada de la polémica y de su ex esposo, Kanye West, la empresaria ha decidido dar un paso hacia adelante con su nuevo amor Pete Davidson. Conoce 5 curiosidades sobre la nueva pareja de la socialité:

Aunque hoy en día es un reconocido comediante, lo cierto es que, Pete Davidson sufrió mucho en la escuela a causa del bullying. A pesar que asistió a tres escuelas secundarias diferentes, siempre estaba solo, puesto que no tenía amigos a causa de su timidez y por ser constantemente acosado. De acuerdo a sus mismas palabras, en su infancia no fue feliz hasta que Staten Island para ir a la universidad.

Muchos estadounidenses fueron afectados por el ataque terrorista del 11 de septiembre. A causa de este terrible suceso, muchos lo consideran uno de los eventos históricos más trágicos de la Unión Americana. Miles de personas perdieron la vida en las famosas torres gemelas, y entre ellos, lamentablemente estuvo el padre de Pete Davidson, Scott Davidson, en sus labores de bombero.

