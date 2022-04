Luis Miguel: Conoce quién es su posible novia, 17 años menor que él

Tras cumplir 52 años de edad hace unos días atrás, el nombre de Luis Miguel una vez más se vuelve tendencia en redes sociales y esta vez a causa de un posible nuevo amor que ha estado conquistando. Aunque, el Sol de México recibió muchas felicitaciones por fanáticos y otras celebridades, hubo una en específico que llamó la atención de todos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Miguel (@lmxlm)

Se trata de las felicitaciones de la joven Hanna Jaff, quien publicó en su perfil oficial de Instagram un agradecimiento “especial” bastante curioso para su fanaticada. La joven, quien es 17 años menor que el cantante de “Cuando calienta el sol”, publicó una fotografía misteriosa donde se le ve muy cerca a Luis Miguel.

Mensaje de Hanna Jaff que insinúa romance con Luis Miguel

“¡Feliz cumpleaños Luis Miguel! Eres una gran persona, amigo e icono. Gracias por tanto”.

En la fotografía publicada, se observa a la joven mujer de 35 años de edad en un balcón junto a Luis Miguel, en donde parece ser un balcón de algún restaurante en la noche. Hanna Jasmin Jaff Bosdet, es una mujer reconocida, quien proviene de una familia adinerada, criada en Tijuana.

¿Cuándo y dónde se conocieron Luis Miguel y Hanna Jaff?

Pero, curiosamente esta no es la primera vez que sus fanáticos relacionan a Hanna Jaff con Luis Miguel. Hace aproximadamente cinco años atrás, un fuerte rumor la relacionó con el cantante, esto fue, cuando coincidieron juntos en San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar donde se conocieron.

Al igual que Luis Miguel, la empresaria y filántropa, Hanna Jaff, no ha tenido suerte en el amor. Ella también estuvo muy relacionada en fuertes rumores que afirmaban que entre ella y Cristian Castro existían un romance, pero, todo quedó en un simple comentario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hanna Jaff (@hannajaff)

¿A qué se dedica Hanna Jaff?

Hanna Jaff ha sabido aprovechar su tiempo y su nombre, pues, ella encabeza proyectos como la Jaff Foundation for Education, que contribuye a la escolarización de niños sin recursos. Promueve una marca solidaria de ropa, We Are One, cuyos beneficios se invierten en la lucha contra la discriminación. También trabajó en el CEN del PRI y participó en el docurreality de Netflix Made in Mexico.