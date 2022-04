Johnny Depp y Amber Heard: La historia detallada de su matrimonio conflictivo

El enfrentamiento entre Johnny Depp y Amber Heard cada vez toma más fuerza que nunca. La historia de los ex esposos día a día se vuelve más conflictiva, llena de denuncias de abusos y de juicios por difamación. Este mes, el encuentro legal entre estos dos actores tomó una nueva etapa y los seguidores de ambos han estado pendiente de cada uno de los movimientos de este caso.

¿Cómo inició el conflicto entre Johnny Depp y Amber Heard?

Fue en 2018, cuando el protagonista de Pirates of the Caribbean, apeló por una demanda en contra de la actriz por un artículo publicado en su contra el año 2018. Desde ese momento, ambos se han convertido en tendencia y tema de conversación. Todo este problema también los ha estado afectando en su carrera artística, ya que, debido a los escándalos, muchas producciones se han limitado a trabajar con ellos.

Cómo se conocieron Johnny Depp y Amber Heard

Estos dos actores se conocieron en el año 2009. Sin embargo, desde el 2016 Amber Heard las cosas entre los dos se complicaron cuando la actriz le pidió el divorcio y denunció al actor por presunto abuso físico y verbal. Desde ese momento, la defensa de Depp ha estado negando todas las acusaciones y contraatacado a nivel público y legal.

Aunque en el artículo publicado por la actriz en el 2018 no nombró al actor, era más que evidente que Amber hablaba de su ex. A causa de ello, en 2019 Johnny Depp la demandó y sostuvo que, aunque su nombre no apareciera, se trataba claramente de él.

Recientemente, Johnny Depp se subió al estrado para dar sus declaraciones. Una vez más afirmó que, aunque él y su ex esposa tuvieron fuertes discusiones, reveló que nunca la llegó a golpear, ni a ella ni a ninguna mujer en su vida. En su testimonio, el reconocido actor reveló que al principio de la relación, Amber Heard era “demasiado buena para ser verdad”.

“Entonces las cosas simplemente comenzaron a cambiar, o las cosas comenzaron a revelarse, es una mejor manera de decirlo”.

Depp ha recibido un gran apoyo durante su conflicto

Johnny Depp durante todos estos años, ha contado con un gran apoyo. Una de sus defensoras fue Winona Ryder, una de las ex parejas del actor. Ellos estuvieron enamorados por cuatro años, e incluso llegaron a comprometerse. Ryder en su defensa alegó que él nunca llegó a ser violento de ninguna manera en su noviazgo.