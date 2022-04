Johnny Depp: Los contratos que perdió por su polémica con Amber Heard

La batalla legal del actor reconocido Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard, lo ha sumergido en un abismo de problemas en el mundo del entretenimiento. Desde que Amber hizo públicas unas denuncias en contra de su ex marido, han sido muchas las marcas que lo han dejado de un lado.

A causa de todos estos rechazos de contratos millonarios por las grandes marcas, Johnny Deep asegura e insiste que su carrera va en bajada. Uno de estos ejemplos fue su obligada renuncia a su papel de Gellert Grindelwald en la saga de Animales Fantásticos y su despido de la taquillera e icónicas películas de Piratas del Caribe.

Cuando la prestigiosa marca Dior le tendió la mano, un rayo de esperanza parecía iluminar al actor Johnny Deep una vez más. A pesar de las duras acusaciones de Amber Heard, realmente fue ella una de las que marcó el rumbo del Movimiento #MeToo, lo que impulsó a voces feministas a ser más escuchadas en los medios. Aun así, la marca de lujo francesa mantuvo a Johnny Depp de su lado.

Asimismo, meses después de haber reventado la polémica, la marca lo nombró embajador de su fragancia Sauvage. Fue en 2018, cuando Amber Heard decidió publicar un artículo en donde describía a su ex como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

Aunque en el artículo Amber no mencionó el nombre de Johnny Depp, el actor la demandó por 50 millones de dólares por insinuaciones hacia su persona, alegando daños y perjuicios. Desde entonces, el nombre del intérprete del Capitán Jack Sparrow se ha vinculado únicamente a estos problemas legales.

Johnny Depp is a fascinating rock star who never lets go of his guitar. Today he reveals himself with sincerity and generosity. Discover a unique conversation with him.

Discover more https://t.co/btl868CCaj pic.twitter.com/f5YkZFfK0V

— Dior (@Dior) October 9, 2021