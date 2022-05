¿Christian Nodal y Blackpink estarán juntos? Lo que sabemos de la colaboración

De acuerdo a las recientes noticias, Christian Nodal estaría haciendo una nueva colaboración con el famoso grupo de K-Pop femenino, Blackpink, así como también con las integrantes de Momoland. Estos rumores empezaron luego de que el mexicano fuera quien insinuara este evento.

El pasado domingo primero de mayo, a través de una transmisión de Twitch, Christian Nodal confirmó la noticia, algo que sin lugar a dudas, emocionó a toda su fanaticada. Gracias a todo su trabajo, las fans de Christian Nodal han afirmado sentirse orgullosas de lo mucho que ha logrado a lo largo de su carrera. Así fueron sus palabras:

mexican singer Christian Nodal (@elnodal) confirmed via Twitch some kind of collab with MOMOLAND and Blackpink pic.twitter.com/H2vWxLCGH7

— nancy’s tequila shot (@nancylandmexico) May 2, 2022