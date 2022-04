Christian Nodal: Sus millonarios lujos en su nueva vida en Estados Unidos

Hace unos meses atrás, se conoció que los cantantes Christian Nodal y Belinda habrían terminado su relación amorosa. Desde entonces, varias polémicas sobre su tiempo juntos han salido a la luz, al parecer, para evitar que su privacidad quede expuesta, Nodal decidió dejar el país y hacer su vida en Estados Unidos.

El joven intérprete de “Se me olvidó”, decidió mudarse recientemente a la ciudad de Los Ángeles, una de las zonas más exclusivas para los artistas. Hasta ahora se conoce que el artista de 23 años de edad alquiló una millonaria propiedad en el distrito de San Diego.

También se ha conocido que desde su mudanza ha estado viviendo una vida de relajo y lujo que no pudo tener en su país natal México, y al parecer, Christian Nodal no se arrepiente de haber tomado tan drástica decisión. Todo parece indicar que para olvidar los momentos tristes de su ruptura con Belinda, el cantante de “Ya no somos ni seremos” ha decidido olvidar sus penas con carros lujosos y facturas de miles de dólares.

Fue a causa de todas las especulaciones que el sonorense decidió dar sus propias declaraciones, pues, su nombre se estaba haciendo muy viral debido a sus salidas con bellas modelos, lo que hacía entender a los medios que Christian Nodal estaba buscando un nuevo romance.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”.

“Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad y aquí es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”.