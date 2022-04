Christian Nodal reveló en una entrevista cómo se tapó el tatuaje de Belinda

Durante su relación con la también cantante Belinda, Christian Nodal finalmente reveló qué fue lo que hizo con el gran tatuaje de los ojos de la intérprete de “Luz sin gravedad”. Se supo que los pequeños tatuajes que tenían su nombre fácilmente se los borró con láser, a causa de ello, muchos no dudaron en preguntarse qué fue lo que hizo para taparse su pecho.

De acuerdo a las confesiones recientes de Christian Nodal en su entrevista, dio detalles sobre el destino que sufrió el gran tatuaje que tenía en el pecho que alucinaba eran los ojos de Belinda. Finalmente, para parar los rumores sobre este polémico tatuaje, él mismo fue quien decidió hablar al respecto.

¿Cuándo terminaron Belinda y Christian Nodal?

Fue hace más de dos meses que Christian Nodal anunció públicamente el final de su compromiso con Belinda. Desde entonces, no faltaron los curiosos que se preguntaron qué sucedió con este inmenso tatuaje que ocupaba gran parte del pecho del cantante.

¿Qué hizo Christian Nodal con el tatuaje grande de Belinda?

Tras su ruptura con la cantante y modelo mexicana, Christian Nodal ha decidido seguir con su vida habitual, e incluso, se ha mostrado bastante feliz gracias a sus éxitos de sus temas recientes. Su más reciente presentación fue en Aguascalientes, gracias a ello, ha ofrecido diferentes entrevistas a populares medios de comunicación.

“No, es que yo en el elevador dijeron ‘¿cuál es el tatuaje que más te ha dolido?’, y yo dije ‘los tatuajes del alma’, pero lo dije jugando y no me acordaba, ya después pensé y recordé ‘ah, sí dije eso’, pero no me preguntaron de nada”

Ante la insistencia de Laura G, Christian Nodal terminó revelando lo que se había hecho para cubrir los ojos de Belinda. El cantante de “Ya no somos ni seremos” no mencionó el nombre de su ex, pero, dejó muy en claro que no le iban a sacar ni una sola palabra de lo que vivió con la cantante.

“Me tatué, tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas e hice un diseño completo de pecho”

¿Qué dijo Nodal de Belinda?