Chayanne: La actriz mexicana que lo rechazó para salir con este otro famoso

Chayanne a lo largo de su trayectoria artística, se ha posicionado como uno de los galanes más codiciados a nivel internacional. A pesar de que este puertorriqueño tiene actualmente 53 años de edad, sigue robándose los suspiros de sus fanáticas con su atractivo físico.

En la década de los años 70, la también cantante y actriz, Lucía Méndez se dio a conocer cuando la nombraron “el rostro” del diario El Heraldo de México. Desde entonces, se convirtió en una de las estrellas más conocidas de aquel momento. Por supuesto, al volverse tan conocida, empezó a tener muchos pretendientes.

Entre la lista de sus enamorados, se encontraba el guapísimo Chayanne, a pesar que él es mucho más joven que ella, tal parece que Lucía Méndez le quitó el aliento al cantante de “Un siglo sin ti”. Además, en aquel momento el cantante le dejó muy en claro a Lucía cuáles eran sus intenciones.

Cuando Chayanne tenía 17 años de edad, intentó dar el primer paso con Lucía Méndez cuando ella tenía 30 años de edad. Esto sucedió luego de un festival realizado en Miami, donde además de él, habían otros famosos interesados en la protagonista de la exitosa telenovela Viviana.

“Era algo así como mi fan perdido, Chayanne, de verdad. Entonces llegó y me dijo no sé qué. Pero le respondí: ‘No, Chayancito, ya me voy a dormir, mi amor. No, ni maíz. No, no, Chayanne, vete a tu cuarto, mi vida, eres un bebé. No, mi amor, no. Vete. No, Chayanne'”.