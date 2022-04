Ángela Aguilar revela su estado civil y olvida las polémicas fotos filtradas

La exitosa hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, se convirtió en tendencia en las últimas semanas debido a un material privado que se estuvo difundiendo de ella junto a su supuesto novio, Gussy Lau. Además, este tema también generó debate por la diferencia de edades, puesto que Lau es 15 años mayor.

Fue a través de un comunicado por medio de su perfil oficial de Instagram, donde Ángela Aguilar expresó sus sentimientos muy apenada con su público. Recordemos que a pesar de su inmenso éxito, la jovencita de 18 años de edad ha mantenido su vida privada muy lejos de la polémica.

De acuerdo a su mensaje, la hija menor de Pepe Aguilar sabría quién fue el culpable de haber difundido sin autorización sus fotografías íntimas, donde se le ve besándose apasionadamente con Gussy Lau. Mucho se ha estado hablando sobre la supuesta denuncia que Ángela Aguilar haría, basándose en la Ley Olimpia.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma, han estado circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen.

Me duele haber confiado en una persona que no debía confiar, haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé”.