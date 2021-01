Voy cinco puntos atrás de David Monreal: Claudia Anaya

ZACATECAS.- La precandidata de la Alianza Va por Zacatecas, Claudia Anaya Mota, aseguró que según sus mediciones está solo cinco puntos porcentuales por detrás del candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, David Monreal.

“Yo siempre soy muy franca y muy consciente y hablo con pura verdad, yo estoy cinco puntos atrás pero acabo de empezar hace dos semanas, el lleva 12 años en contienda entonces no podemos medirnos con la misma vara, denme si quiera unos dos meses para alcanzarlo”, aseguró en entrevista para Imagen.

Anaya dijo respetar el proceso que vive Morena y sus aliados rumbo a la elección y aseguró que no le toca a ella calificar si están cayendo en excesos de confianza.

“Yo entiendo que ellos están viviendo su proceso interno, ya vino Mario Delgado y sé que otros integrantes de Morena han impugnado ese proceso interno, yo respeto eso y yo lo que me concentro es a lograr avanzar en mi campaña”, estableció.

Sobre las personas que la definen como una mujer con un carácter fuerte, aseguró que es una cualidad que le ha permitido servir a Zacatecas a lo largo de su trayectoria en la política.

“Yo tengo el carácter para sacar a Zacatecas adelante, soy un mujer que no le tiembla la mano, he logrado salir delante de muchas situaciones muy difíciles y también he tenido el carácter para sacar presupuestos muy importantes para Zacatecas”, finalizó.