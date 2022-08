[VIDEO] ¡Llegó la lluvia a Zacatecas! Inundaciones y accidentes viales en algunos puntos de la ciudad

ZACATECAS.- Este sábado diversos puntos de la capital zacatecana, incluyendo algunos municipios presentaron inundaciones en diferentes magnitudes, debido a las fuertes lluvias registradas durante la tarde.

El Centro Histórico, así como el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Colonia 5 señores, la avenida San Marcos y el municipio de Trancoso, fueron afectadas por la corriente del agua.

Inundaciones en el Centro Histórico de Zacatecas

Fueron diferentes puntos del Centro Histórico de la ciudad los que se vieron afectados a causa de la corriente. Uno de ellos, la calle García de la Cadena y el crucero de las Avenidas Juárez y Torreón, los cuales quedaron convertidos en río.

Se presentaron percances también en otros puntos de la ciudad y los usuarios de redes sociales rápidamente compartieron imágenes y videos, en los cuáles se observan coches varados en medio de la alta corriente.

La corriente arrastró un vehículo en Trancoso

Trancoso fue uno de los municipios afectados por la tromba que se registró la tarde de este sábado. Como consecuencia, la creciente del agua arrastró un vehículo cerca del bulevar General Barragán.

El momento quedó grabado en imágenes y videos, donde se puede observar que la fuerza del agua se lleva el vehículo que finalmente queda varado debajo de un puente, aún con su dueño a bordo.

Reporte de Protección Civil de la capital por la lluvias

Diversos puntos de Zacatecas presentan ligeras inundaciones, por lo que la corporación municipal de Protección Civil y la estatal ya trabajan en las siguientes zonas:

• Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por posible evacuación.

• Colonia 5 Señores.

• Principales avenidas del Centro Histórico de Zacatecas

• Avenida San Marcos.

Recomendaciones:

• Si no hay necesidad de salir, quédese en casa.

• Evitar tirar basura en las calles para no tapar alcantarillas.

• No exceder los límites de velocidad al conducir.

• Evitar zonas inundadas.

• Verificar coladeras para evitar inundaciones en las viviendas particulares.