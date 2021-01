Vacunan a jubilados, administrativos y médicos generales

ZACATECAS.- La delegación y el sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) orquestaron el desorden y permitieron que jubilados y administrativos se vacunaran contra el Covid-19, acusó Jesús Fernández Candelas, presidente del Colegio de Médicos de Zacatecas.

Consideró que durante el primer día de la vacuna “solo se evidenció la incapacidad para manejar algo que no debió ser”.

Además, se refirió a los trabajadores del hospital del ISSSTE como “poco éticos” por hacer fila para recibir la vacuna y dejar fuera al personal médico.

Calificó esta situación como un “incidente desagradable”.

Con llanto, reprochó, el personal que atiende a enfermos de Covid-19 se quejó porque no los contemplaron en la lista.

Expuso que se comunicó con el director del hospital René Padilla Juárez y a raíz de ello, verifican que a quienes estén en los covitarios los vacunen, así como a quienes por una u otra razón no les aplicaron el reactivo.

El presidente del Colegio de Médicos consideró que quienes se colaron deberán recibir la segunda dosis, aunque hayan actuado mal.

Personal administrativo del hospital del ISSSTE aseguró que mediante varias llamadas telefónicas se les confirmó un día antes que estaban en la lista para recibir la primera dosis.

Incluso destacaron que en el mensaje del personal de la delegación se les preguntaba si deseaban ser vacunados, ya que había dosis disponibles para ellos.

“Yo no contesté. Fue hasta el día siguiente que mis compañeros comentaron que a ellos les marcaron para ofrecerles la vacuna y aceptaron; yo me volví a comunicar y les dije que sí quería y me dijeron que tenía autorizado formarme”, explicó de manera anónima una trabajadora.