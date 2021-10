Va gobierno legalmente contra proveedores fantasma

ZACATECAS.- El gobierno del estado judicializará diversas irregularidades encontradas en subcontratos y contratos con proveedores que no están inscritos en el padrón, señaló David Monreal Ávila.

Explicó que han detectado 22 mil 117 artículos comprados en los años 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015 “artículos desde camionetas, carros, licuadoras, planchas, refrigeradores y que según ellos no se encuentran entregados a beneficiarios, además violando las reglas de operación”.

El gobernador mencionó también que han detectado que más de 3 millones de pesos de recursos económicos fueron utilizados de manera discrecional en algunas instituciones del gobierno.

“No es suficiente que haya transcurrido el tiempo para que se queden en la impunidad, hay que tratar de apelar el marco legal, ojalá no haya sido tarde, pero de cualquier manera lo voy a socializar, porque no se vale que nosotros estemos padeciendo y enfrentando esta crisis económica cada vez que se agudiza más y los responsables paseándose en el extranjero o paseándose en las calles como si nada, no, se tiene que saber el daño que le causaron a este estado”.

Llamó a los trabajadores para sí saben de alguna irregularidad y robo denuncien, ya que gracias a ello lograron dar con 5 vehículos que pertenecen al gobierno y estaban en una pensión, así como con un equipo caro de oncología que estaba en una bodega.

Por eso, comentó, llamo a todos del sector educativo que se comprometan a que acepten la nueva realidad y el reto de llevar a mejores condiciones sociales, una nueva sociedad con valores, principios y honestidad.

En este sentido señaló que están trabajando para dotar de uniformes escolares gratuitos, con un gran esfuerzo que se hará sobre todo en comunidades rurales y colonias más pobres para también llevar zapatos a estudiantes de educación primaria.

Monreal Ávila señaló que se logró realizar el pago de salarios a docentes, pero aún se adeuda a pensionados y jubilados del Issstezac, a quienes dijo comenzará a pagar con lo que está llegando de aportaciones.

“Les pido de su compresión, les pido de paciencia, porque es un asunto muy sencillo, no es que no queramos pagar, no hay dinero, Zacatecas no tiene dinero, la tesorería de este estado no tiene el dinero, vamos a empezar a pagar el tema de las pensiones como lo ofrecí, revisarlo, con lo que ya está cayendo de las cuotas de aportación y por cierto voy a requerir de ser necesario por oficio y por escrito que comparezcan para que informen donde esta ese dinero que dicen que tiene el Issstezac”.