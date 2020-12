Turistas acuden a museos tras reapertura

ZACATECAS.- Pese a restricciones y cierres de los museos de Zacatecas por el Covid-19, han tenido respuesta favorable por parte de turistas cuando están abiertos.

Así lo expresó la directora del Sistema Estatal de Museos, Argelia Estrada, quien, además, mencionó que el recinto con más visitas es el museo Rafael Coronel.

Aunque los recintos permanecieron cerrados de marzo hasta octubre por la pandemia, informó que se ve bastante movimiento de turistas.

“Hemos tenidos fines de semana verdaderamente muy buenos, no es la misma cantidad de turismo que antes de la pandemia, claro”, aseguró.

Hasta antes de hace 15 días, el horario que se mantenía era de viernes, sábado y domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde.

La directora destacó que en todos se mantienen las respectivas medidas de salud que ya son de manera cotidiana en todos los lugares públicos.

Además de esto, colocaron señaléticas para todos los museos con el fin de que la gente priorice la sana distancia; sin embargo, parecen no ser necesarias.

Por la propia vocación de un museo, no acude toda la sociedad ni se presta para desorden o aglomeraciones, dijo.

Otra cosa que coloca a los museos como lugares responsables son sus propios visitantes, ya que son personas conscientes, según calificó la funcionaria.

“Nunca hemos tenido problemas con gente que no cumpla con los protocolos, que no use cubrebocas ni ninguna otra situación”, destacó.