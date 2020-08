Suspenden el bar La Escondida por infringir medidas sanitarias

ZACATECAS.- El bar conocido como La Escondida fue suspendido este jueves por no respetar las medidas sanitarias para evitar contagios por Covid-19, ya que se sobrepasó el aforo máximo permitido por personas en el establecimiento.

Alonso Leyva Barragán, director de Permisos y Licencias del Ayuntamiento de Zacatecas informó que al igual que dicho bar, otros seis han sido suspendidos por distintos hechos como no respetar la sana distancia en el lugar; tanto empleados como clientes no usan cubrebocas o no hay gel alcoholado a la entrada de los establecimientos.

El funcionario explicó que derivado a la declaratoria de emergencia sanitaria, desde hace 150 días se efectúan operativos de manera constante en locales de diferentes puntos del centro histórico para verificar que se cumplan con lo establecido por sector salud.

Dichas verificaciones se dan entre el Ayuntamiento de Zacatecas, Secretaría de Salud y Cofepris, estas dos instituciones son las encargadas de efectuar las sanciones económicas correspondientes.

“En estos 150 días hemos hecho el levantamiento de 25 actas de hechos en desacato, específicamente en el tema de venta de alcohol hemos realizado más de 6 suspensiones”, dijo el funcionario.

Licencias para venta de alcohol

Leyva Barragán informó que cuando la emergencia sanitaria llegó a Zacatecas, la dirección de Permisos y Licencias del ayuntamiento se encontraba en un proceso administrativo relacionado a la renovación de licencias, el cual se vio afectado por la pandemia.

Con el regreso a la nueva normalidad, personal de la dirección esta “tratando de dar salida” a las solicitudes; sin embargo, se han visto detenidas debido a que las verificaciones en los establecimientos no se han podido llevar a cabo.

El funcionario informó además que las nuevas solicitudes de venta de alcohol, se encuentran detenidas momentáneamente, una vez que se den las condiciones la solicitud deberán pasar a cabildo para someterse a votación.