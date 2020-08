Suspende Cofepris 27 establecimientos

ZACATECAS.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha efectuado 27 suspensiones a establecimientos de la zona conurbada que no cumplen con los protocolos sanitarios para evitar contagios por Covid-19.

José Cruz Flores Jasso, coordinador estatal de la Cofepris informó que la verificaciones en los comercios se continúan realizando y hasta la fecha van más de 10 mil visitas a establecimientos esenciales y no esenciales.

El funcionario comentó que las suspensiones se realizaron en diferentes establecimientos, entre farmacias, tapicerías, ferreterías, tiendas de abarrotes, bares, restaurantes y centros turísticos.

Flores Jasso explicó que el motivo principal por el cual son suspendidos es por no tener un protocolo de sanidad establecido.

El personal no usa adecuadamente el equipo de protección como cubrebocas, caretas y guantes, o a la entrada de los establecimientos no hay tapetes sanitizantes ni gel alcoholado.

A dichos establecimientos se les da una semana para que puedan presentar su “comparecencia”, documento mediante el cual realizan las mejoras sanitarias requeridas para que el comercio pueda operar.

Posteriormente la Cofepris analiza la comparecencia y de encontrar todo en orden, aprueban la reapertura del establecimiento.

Cabe señalar que hay establecimientos cuyos dueños optaron por cerrar voluntariamente hasta que tengan las condiciones para abrir sus negocios nuevamente.

El funcionario dio a conocer que en conjunto con el Ayuntamiento de Zacatecas la Cofepris realiza recorridos de verificación en restaurantes-bar.

En este sentido, recordó la suspensión de cierta cervecería que fue inaugurada el pasado jueves, la cual fue suspendida un día después de su apertura.

Comercios de Guadalupe los que menos cumplen

En cuanto a los comercios con mayor incumplimiento de medidas sanitarias, la mayoría se concentra en el municipio de Guadalupe, en donde personal de la Cofepris debe realizar varias verificaciones.