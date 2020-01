Sufren por la falta de medicamentos

ZACATECAS.- Afiliados al extinto Seguro Popular aseguraron que se les brinda el servicio médico sin problemas en el Hospital General de Zacatecas, sin embargo, denunciaron que se les obliga a comprar medicinas o insumos que necesitan los enfermos, incluidos hasta los colchones para acostarlos.

Leticia de la Torre, originaria del municipio de Jerez está en la capital desde el pasado domingo ya que su hermano, José Cruz, está en terapia intensiva a causa de un accidente automovilístico.

Comentó que ya son más de 3 mil 500 pesos los que han gastado entre un colchón, medias y otros medicamentos que les pidieron en el hospital.

Los doctores les dieron indicaciones de ir a la farmacia por los artículos, pero al llegar a ésta les dijeron que no tenían, por lo que tuvieron que comprar los medicamentos, compartió.

“Si venimos aquí es porque no tenemos dinero, imagínese todos los gastos, pero si no lo compramos no ayudamos a nuestro paciente”, explicó Leticia.

Comentó que tan solo del colchón fueron 2 mil pesos, dinero que no tenían contemplado y esto les generó un desfalco en su economía.

Además, contó que deben quedarse afuera del hospital, ya que no tienen con qué pagar un hotel y el venir todos los días de Jerez les representa un gran gasto, “y la verdad somos muy humildes”.

Don Isidro Gómez, compartió que su esposa Felipa Palacios tiene nueve días en el hospital a causa de un problema en el riñón, y aunque no tiene dinero para pagar los gastos de su estancia en la capital, quiere estar con su compañera de vida.

“Es mi esposa y yo quiero estar aquí con ella hasta que la operen y me la lleve a mi casa”, dijo. El hombre contó que vienen de Villa Hidalgo y con tal de estar cerca de su esposa, soporta quedarse en el piso y sufrir las inclemencias.

Además, mencionó que en todo el día no come pues no tiene dinero para comprar algo, ya que lo poco que llevaba lo invirtió en cosas que le solicitaron, como fue el caso de unas medias especiales y un medicamento.

Este tipo de situaciones se repite en más exafiliados del Seguro Popular, que con el cambio al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), padecen porque aún no hay claridad en la operación del nuevo régimen de salud.