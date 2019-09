Se sumarán cámaras corporales al operativo alcoholímetro

ZACATECAS.- Con el objetivo de mejorar el operativo alcoholímetro, en cada filtro se usarán bodycams, cámaras portátiles que capta el ambiente del portador, especializadas en fotografía, video y audio, que coadyuvarán al momento de realizar las infracciones.

Osvaldo Caldera Murillo, director de la Policía de Seguridad Vial, informó que las 10 cámaras serán una herramienta que los elementos utilizarán para documentar posibles agresiones, ya sean verbales o físicas por parte de los detenidos.

El funcionario reconoció que algunas veces el formato de la infracción no es completado correctamente, sin embargo, esto lo atribuye a la posible distracción que los detenidos pueden provocar en los oficiales que se encuentran llenando el formulario.

Ante esta situación, la ciudadanía acude ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con el propósito de que su multa sea revocada, sin embargo, con el uso de las bodycams se tendrá un registro gráfico que corrobore la información del oficial, donde muestre una distracción o una posible obstaculización de sus funciones.

La Fundación AB InBev fue la encargada de donar las 10 bodycams. Actualmente, el departamento de informática de la Dirección de Seguridad Vial se encuentra analizando el funcionamiento de dichas cámaras ya que su manejo es complejo; una vez terminado este proceso, los oficiales de tránsito recibirán una capacitación para que el potencial de los aparatos se aproveche al máximo.

Las cámaras tienen varias funciones como la captura de fotografía, video y audio, además poseen un botón de pánico y SOS que llamará a los demás elementos en caso de ser necesario.

El funcionario estatal, aseguró que constantemente los oficiales que participan en los filtros del alcoholímetro son capacitados por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), sin embargo, el personal del tribunal “no toma en cuenta varios factores” como la agresión de los detenidos hacia los oficiales, lo que se traduce en alguna omisión al momento de completar el formulario.

“Hay factores que las personas que laboran ahí no consideran y no ven, las cámaras mostrarán una evidencia para que no se vaya con solo una pura versión y las infracciones se puedan sustentar”, dijo el funcionario.