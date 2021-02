Se registra Mejía Haro como aspirante candidato a la presidencia de Zacatecas

ZACATECAS.- Ulises Mejía Haro, informó este domingo que se registró como aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Zacatecas para un nuevo periodo.

El alcalde capitalino señaló que continuará el trabajo que ha realizado en Zacatecas, guiado por los principios de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

“Hoy damos un paso importante para seguir construyendo historia en Zacatecas, de la mano de un gran equipo que ha demostrado que el trabajo todo lo vence”, escribió.

Añadió su deseo de que el proceso de selección de candidaturas sea transparente y democrático, donde la consulta a la militancia y a la ciudadanía, sea la que decida.