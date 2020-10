Se eleva un 180% abandono de animales

ZACATECAS.- Luis Aurelio Manzanares Cervantes, director del Centro de Atención Canina y Felina de Zacatecas, informó que el abandono de perros y gatos se ha elevado considerablemente.

“Había estado tranquilo, pero hace tres semanas que han estado abandonando muchísimos animales, me han llenado el centro como no me lo habían llenado en tres meses, se elevó a un 180 % el abandono, aumentó demasiado”, detalló.