Se deslinda la SSZ de cobros excesivos en hospitales privados

ZACATECAS.- La Secretaría de Salud estatal (SSZ) respondió a los diputados locales que no tiene capacidad jurídica para fijar las tarifas por atención médica en hospitales privados.

Los legisladores habían solicitado a la dependencia que interviniera en el cobro, al que calificaron como excesivo, en las atenciones a pacientes con Covid-19.

Sin embargo, los Servicios de Salud se desmarcaron de este señalamiento.

“La fijación de precios por productos y servicios, no tiene un carácter sanitario y no está contemplado dentro de la Ley General de Salud del Estado de Zacatecas, como una infracción administrativa, pues no es ese el sentido de ambas leyes. Ellas regulan el derecho a la salud y las modalidades para cumplir este derecho”, señala el comunicado.

“Por lo anterior, la SSZ no tiene competencia legal para aplicar sanciones en materia de precios”, agrega el texto.