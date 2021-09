Se compromete David Monreal a dar respuesta a manifestantes

ZACATECAS.- En un mensaje a través de las redes sociales el gobernador del estado David Monreal Ávila expresó su solidaridad y apoyo absoluto, a los maestros de Zacatecas y pensionado y jubilados del Issstezac.

“Quiero expresarles que no voy a fallar en mi decisión, de resolver del fondo el problema que están padeciendo los maestros, yo lo decía desde la campaña que me duele me lastima, que quienes me acompañaron en la campaña, quienes me acompañaron en el foro educativo fue determinante y tajante siempre he manifestado mi dolor mi indignación por el daño que dan a los maestros tan indigno que luego tienen que andar limosneando su salario, salió que se gana de manera legitima, comprometida con su trabajo”, aseguro.