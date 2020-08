“Santitos”, una abuelita llena de vida y salud

ZACATECAS.- Las ganas de salir adelante y de trabajar le inyectan juventud al corazón y a las energías de Rosa María Velázquez, mejor conocida como “Santitos”.

La mujer que ya tiene cinco nietos y siete bisnietos asegura que su salud y su remedio para curar las enfermedades es el trabajo.

Por eso, con mucho amor, desde hace 30 años, prepara y vende comida corrida en el mercado Genaro Codina en Zacatecas.

Santitos de 69 años compartió que la cocina es su fuente de ingresos, así como su terapia ocupacional y desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabaja en su local “La Estrella“.

Tenía a mi marido, pero falleció y no dejó pensión, ni nada, así que seguí trabajando y de aquí me mantengo” dijo.

Mencionó que de la venta del día hace un apartado para el pago de renta e impuestos, así como para la compra de insumos.

Y si bien debido a la pandemia de coronavirus sus ventas bajaron hasta un 70%, Santitos no se da por vencida y lucha por sacar adelante su “changarro”.

Comentó que por su edad, sus dos hijos le han pedido que deje de trabajar y pase más tiempo con sus cinco nietos y siete bisnietos, pero ella se niega a hacerlo.

Me gusta mi trabajo, me gusta la cocina y sentirme útil, no estar abandonada en un rincón, porque ya se casan los hijos y queda uno solo”, expresó.