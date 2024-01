SAMA trabaja para avanzar con proyectos para traer agua a Zacatecas

ZACATECAS.- SAMA tiene varias propuestas para traer agua a Zacatecas ante el proyecto de Milpillas, que continua en la mesa, aunque no se ha podido llevar a cabo.

Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) comentó que una de las propuestas es que el proyecto que se pretendía realizar en Milpillas sea sustituido por la presa del Chique.

“El gobernador ha estado de alguna manera considerando esa posibilidad pero son temas que también tenemos que llevar a la federación, porque no son temas sencillos no son temas que sean solamente locales”.

Comentó “esa es una propuesta ante las alternativas que no tenemos”, resaltando que la propuesta de Milpillas aún continua en la mesa para que pueda realizarse.

“Este año haremos todavía lo necesario por seguir apartando el volumen de agua pero no podemos tener apartado algo que no podemos usar y otros estados están peleando, literal, haremos lo propio en la federación”.

Añadió que en cuanto a la presa del Chique de ser esta la propuesta para traer agua, también se tendría que hacer una consulta con el municipio de Tabasco, porque tienen un volumen de agua destinando, “lo que menos se quiere es confrontación”.

Susana Rodríguez Márquez también refirió que existe otra propuesta, se trata del proyecto de la planta tratadora de agua de Osiris, con la que se trataría el agua para que se le pueda dar aún otro uso.

“Puede haber ese o también la planta tratadora de Osiris, es traer la tecnología de punta que ya se hace en el país, no es algo que estemos descubriendo sino que si tiene un costo, tiene que innovar y es tratar el agua que ya tenemos que no se le da el último uso y darle el último uso y podemos, ya lo hemos repetido, que podemos darle un respiro a estos mantos acuíferos y nuestros pozos que no tenemos el agua necesaria para todos los zacatecanos”.