Partido Verde va con Morena en Zacatecas

ZACATECAS.- El Partido Verde estuvo acompañando a la Cuarta Transformación y al gobernador David Monreal, por lo que se decidió hacer alianza electoral con Morena, dijo el líder de este partido, Rubén Flores, en conferencia de prensa.

Lo anterior ante cuestionamientos del porqué Morena realizó alianza con el Partido Verde y por qué no lo hizo con el Partido del Trabajo (PT), este último realizando otra coalición con el Partido Encuentro Solidario y con Nueva Alianza.

Al respecto, también comentó que la forma de hacer política en el país se ha ido transformando, mencionando que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les ha enseñado a ser muy claros con su proyecto y no zigzaguear, quienes lo hacen “no tienen claro el tema de la cuarta transformación, de un movimiento”.

Comentó “no tienen clara la gran demanda que hoy tiene el pueblo de Zacatecas y de México hacía una clase política rancia, esas prácticas antañas ya no caben en nuestro movimiento, no es el amago, no es el chantaje, sino ayudar por convicción al prójimo, amor al pueblo, quienes tengan esa convicción y esa moral muy bien definidos no debe de haber ningún zigzageo, no deben de irse de un lado a otro”.