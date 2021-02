Respalda el SITTEZ pensiones de oro del Issstezac

ZACATECAS.- Los líderes de los sindicatos de Telesecundaria y sección 58 del SNTE se niegan a que las reformas en el Issstezac afecten las pensiones de los trabajadores, incluso, los primeros están en contra de la cacería de “pensiones de oro”.

En tanto que el Supdacobaez asegura que desde hace 5 años sus trabajadores no tienen prestaciones por parte del Issstezac debido al adeudo de 500 millones de pesos y el SUTSEMOP reconoce que solo aportan el 1% al instituto.

Pensiones de oro

El pago de las pensiones no es culpa del pensionado, aseguró José Jaime Delgadillo, líder del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas (SITTEZ).

Cabe destacar, que el 68% de las pensiones doradas pertenecen a jubilados del SITTEZ.

Aseguró, además, que “no es momento de iniciar con una cacería por las ‘pensiones de oro’” del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas.

Reiteró que no es culpa del pensionado, ya que ellos como trabajadores nunca hacen un cálculo de cuánto deben aportar y cuánto les quitan.

Además, calificó como “graves” los cálculos que se hacen desde el área de pensiones, ya que querer quitarles lo ganado “es ir en contra de la superación personal”.

“Ahora los quieren exponer de que ellos (pensionados) son la principal causa de descapitalizacion”, dijo.

Expuso que él gana 8 mil 600 pesos y le descuentan mil 600 pesos para el Issstezac, acción que consideró “está mal”.

Que el Cobaez pague

Como sindicato integrante del Consejo Directivo del Issstezac, Delgadillo dijo que en más de una ocasión han exigido que se dé cumplimiento a la ley de 2015.

Además, han pedido que se le cobre al Colegio de Bachilleres del Estado (Cobaez) lo que debe y se reduzcan los altos salarios.

“Si quieren dar solución al conflicto deben buscar estrategias”, aconsejó.

El líder del SITTEZ, consideró que el director general del Issstezac, Marco Vinicio Flores Guerrero, no tiene la culpa y tampoco el gobierno actual.

El Issstezac, la caja chica del gobierno: SNTE

Óscar Castruita Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 58, consideró que el Issstezac “ya tronó” y que es “la caja chica de gobierno”.

Como sindicato integrante de la junta directiva del instituto, dijo que en más de una ocasión han planteado que Gobierno del Estado debe aportar algo para su rescate financiero.

También han pedido que se reduzcan los altos salarios y se obligue a que accedan al programa de Retiro Voluntario aquellos que ejerzan la duplicidad de funciones.

El líder sindical insistió en que “si hay culpables del desfalco del organismo deben ser castigados.Pero no lo hacen y dejan entrever la corrupción; deben salvaguardar los derechos de los trabajadores”, declaró.

Castruita Hernández mencionó que el Issstezac debe ser un instituto de pensiones y no en un ente de servicios.

En cuanto a las posibles reformas al sistema de pensiones, reiteró que no darán pie a ninguna iniciativa que vaya a perjudicar los derechos de los trabajadores y los más de 25 mil derechohabientes.

Reformas no sirven: SUTSEMOP

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP) expresó que una nueva reforma no resolverá nada, hasta que se aplique la actual al 100% y no “a medias”.

Aseguraron que el consejo directivo del Issstezac desconoce las modificaciones que quieren aplicar.

Aunque, refirieron que ellos como sindicato, a comparación de los educativos, solo aportan el 1% al Issstezac mediante un solo concepto, ya que el 2 solo se les ha aplicado de manera parcial.

Se defiende el Supdacobaez

Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado (Supdacobaez), reconoció que el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) tiene un adeudo desde el 2011 con el Issstezac por un monto de 500 millones de pesos.

En este sentido, recordó que la Legislatura del Estado acordó donar un terreno con el que se cubre el adeudo; sin embargo, aún no ha podido ser vendido.

“Sí nos afecta, pero al día de hoy, lo bueno es que ya se tiene el terreno, y se tiene la donación de terreno al Issstezac a nombre de la cuenta”, dijo.

Explicó que a pesar de dicho adeudo sí se han podido efectuar jubilaciones de trabajadores del Cobaez; no obstante, desde hace 5 años los trabajadores no tienen accesos a préstamos o créditos a corto plazo, ya que se argumenta “que el Colegio adeuda al Issstezac”.

Aunado a esta situación, los trabajadores se han enfrentado a la falta de pago de prestaciones como el Bono de Puntualidad y Asistencia y Días Económicos no Disfrutados, por lo que se manifestaron en el boulevard.

Agregó que dichas prestaciones están reconocidas por la Federación y por lo tanto se incluyeron en la ministración del recurso de este mes, aseguró

Aportamos 75 millones al año

García Murillo informó que al año los trabajadores aportan entre 20 y 25 millones de pesos en cuotas al Issstezac, mientras que la parte patronal debe erogar 50 millones de pesos.

Explicó que en conjunto las dos partes aportan entre 70 y 75 millones de pesos al año por los mil 200 trabajadores cotizantes.

“Es prácticamente imposible conocer la aportación que hace cada uno de los agremiados, esa información es particular y confidencial, pero sí te digo que entre las dos partes aportamos aproximadamente 75 millones de pesos”, dijo.

Con información de Silvia Alvarado y Franco Valdez