Regalan árboles a cambio de alimentos para zacatecanos vulnerables

ZACATECAS.- Lo que inició como una campaña de reforestación, terminó con un programa que regala despensas a familias vulnerables de Zacatecas.

Jaime Vladimir Espinosa, coordinador de la campaña Árboles por Alimentos, compartió para Imagen que la situación que todos atraviesan en el estado fue la motivación.

La iniciativa consiste en dar un árbol endémico de la población a cambio de algún alimento no perecedero y posteriormente llevar el apoyo a los hogares más necesitados.

El proyecto comenzó en Río Grande, donde se tenían 60 árboles para regalar y que la gente hiciera esta reforestación en sus domicilios.

Sin embargo, pronto surgió la idea de pedir despensa a cambio.

“Aunque no teníamos aún destinado a dónde llevarlas, la gente me comenzó a escribir en mi Facebook y me contaba dónde había gente que lo necesitara”, narró.