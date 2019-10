Refuerzan estrategia para enfrentar a grupos delictivos

ZACATECAS.- El titular de la secretaría de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, informó que Zacatecas tiene todos los elementos para enfrentar la reciente presencia de grupos armados en municipios como Mazapil y Concepción el Oro, para lo cual harán uso de vehículos blindados y armamento de alto poder.

Aseguró que además de proteger la integridad de los ciudadanos, han reforzado a las corporaciones policiacas, a fin de evitar casos como el de Michoacán, donde murieron 13 policías en una emboscada, por lo que trabajan de manera coordinada con el Ejército y la Guardia Nacional (GN).

“No podemos mandar a los policías con un estado de fuerza vulnerable, tenemos que mandarlos muy fortalecidos”, explicó.

El funcionario agregó que aunque hay 4 municipios sin policías, 35 con menos de 10 elementos y sólo tres con elementos suficientes, la llegada de la GN a Zacatecas permite ofrecer seguridad en todo el estado.

Agregó que en este esfuerzo la denuncia ciudadana es fundamental, pues gracias a esto se ha podido realizar el 70% de los aseguramientos de armas, las cuales a la fecha suman 500 entre largas y cortas, más de 10 mil cartuchos y más de mil cargadores.

Además, dijo, las denuncias no solo de manera anónima en el 089 y el 911, sino ante el Ministerio Público, permiten que los delincuentes no queden impunes.

Por ello, pidió a la ciudadanía que confíe en sus autoridades y en sus instituciones, pues todos sus llamados de auxilio serán atendidos, ya que es mediante estas acciones que se han logrado contener los delitos en la entidad.

Dijo que si bien se tienen problemas respecto al secuestro y el homicidio doloso, en este último caso el 88 por ciento se deben a la pugna entre grupos de la delincuencia organizada.

Agregó que actualmente operan en la entidad cinco grupos criminales entre los que se encuentran los cárteles de Sinaloa, Jalisco, del Golfo, del Noreste y los Talibanes, los cuales pelean las rutas del trasiego de drogas y personas indocumentadas.

Camberos Hernández dijo que esto ha provocado que recientemente hayan aparecido grupos armados en municipios del norte del estado, por lo que se acordó iniciar operativos en Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza, Sombrerete, Chalchihuites, Jiménez del Teúl y Valparaíso, mismos que colindan con Durango, además de Mazapil y Concepción del Oro.

Al respecto Gregorio Macías Zúñiga, alcalde de Mazapil, reconoció que requieren del apoyo del Gobierno del Estado, pues el suyo, es uno de los municipios que carecen de elementos policiacos, debido principalmente a que no pasan los exámenes de confianza y los que tiene no pueden usar armas, ya que no están certificados. (Con información de Silvia Alvarado).