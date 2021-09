Reconoce Tello desplazamientos por violencia; exige apoyo a AMLO

El problema de desplazamiento de habitantes de comunidades y municipios de Valparaíso, Monte Escobedo y Jerez a causa del crimen organizado, se ha dado paulatinamente desde hace meses, reconoció el gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna.

Explicó que el problema se ha presentado, recientemente, en Jerez, de donde algunas personas desplazadas se han ido a Estados Unidos, otros a la capital o a la cabecera de su municipio.

Recordó que en las elecciones del pasado mes de junio, las únicas casillas que no se instalaron fue en Monte de los García, Palmas Altas en la zona ecológica de Los Cardos, en donde hay un problema de inseguridad y en donde se encuentra el Ejército ayudando a la ciudadanía a regresar a sus viviendas y por su ganado.

En este sentido, indicó que se ha informado de esta situación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pedir que refuerce el apoyo con Guardia Nacional y el Ejército para trabajar de manera conjunta con el estado.

Tello Cristerna lamentó el asesinato de tres policías estatales en una emboscada, por lo que se debe trabajar en conjunto con corporaciones de la Federación para hacer frente a este problema.

En otro tema, dijo que no aceptaría los señalamientos sobre posibles desvíos o mal manejo durante el proceso de entrega recepción con el gobierno electo, y subrayó que la comisión cuenta con 45 días para recibir y analizar la entrega, y dijo estar abierto a aclarar cualquier tipo de desvió o mal manejo que deba sancionarse.

Federación abandonó a Zacatecas

Asimismo, reiteró que en su administración no tuvo el apoyo de la Federación en el tema económico.

“Nunca recibí un peso extra de lo que le correspondía al estado de participaciones aportaciones, nunca hubo un solo peso extraordinario, me siento agraviado de que se nos haya retirado miles, si se suman los 900 millones anuales del impuesto minero, pedíamos que nos ayudaran a cerrar y no dejar compromisos, no hubo voluntad del secretario de Hacienda, he estado solicitando ver al presidente, así me toco el momento”, finalizó.