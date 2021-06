Recibe Monreal constancia de mayoría como gobernador electo; advierte que no permitirá saqueos

David Monreal Ávila recibió la constancia de mayoría como gobernador electo del estado de Zacatecas.

Al exterior del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) lo esperaban decenas de seguidores quienes gritaban y cantaban a todo momento “David gobernador”, por algunos instantes acompañados de música de tamborazo.

Al salir del IEEZ, ya con la constancia en mano, David Monreal dijo a todos los presentes “la tercera fue la vencida” haciendo alusión a las tres contiendas electorales en las que compitió a la gubernatura.

“Voy a pedirle al gobernador en funciones que nos podamos reunir para llevar a cabo el primer encuentro formal para planear en el tiempo legal la entrega recepción”.

Monreal Ávila dijo a la actual administración “a quienes tienen la responsabilidad de ser garantes del patrimonio de los zacatecanos” que no van a permitir saqueos ni el año de Hidalgo.

Añadió que lo que pasó el domingo, cuando los zacatecanos le dieron el voto, es el deseo legítimo, el anhelo de una verdadera transformación social.

Po lo que resaltó “no vamos a permitir tampoco la burocracia dorada, vamos a ordenar la casa, porque hay muchas necesidades”.

Pide transparencia en la entrega-recepción

El ahora gobernador electo comentó a los trabajadores del estado que estén atentos de que con el cierre de administración no se vayan a robar nada y recomendó el uso de videos con el teléfono celular para tomar evidencia.

“Trabajadores al servicio del estado no permitan que se roben, se lleven, los vehículos, las llantas, las computadoras, los escritorios, los lápices”.

Llama a Tello a cuidar los recursos estatales

También hizo referencia al actual gobernador Alejandro Tello a quien le quedan dos meses de gobierno para que cuide los recursos estatales y no entregue ya concesiones, bases laborales y notarias.

“Quiero pedirle desde ahora al gobernador del estado que deje esa mala costumbre, que se consagre por respeto al pueblo de Zacatecas, que no vaya a otorgar ya concesiones de taxi, camiones de transporte, que ya no entregue notarías, que no vaya a estar entregado nombramientos porque las vamos a revisar, que no esté haciendo recategorizaciones, que respete a la clase trabajadora, que le paren a las basificaciones”.

David Monreal señaló que ahora que le fue entregada la constancia acudirá a Plateros, con el Santo Niño de Atocha para agradecer su triunfo.