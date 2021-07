Realizan instalación del comité de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo

ZACATECAS.- Este lunes se instaló de manera formal el Comité de Entrega Recepción. El evento protocolario se realizó en Palacio de Gobierno, en dónde estuvieron presentes Alejandro Tello con la Comisión de Entrega y David Monreal con la de Recepción.

La Comisión de Entrega está compuesta por Erick Muñoz, Secretario de Gobierno, Gabriela Rodríguez, Secretaria de la Función Pública, Ricardo Olivares, Secretario de Finanzas, Juan Antonio Ruíz, Secretario de Administración y Federico Soto Acosta, Coordinador General Jurídico.

Mientras que la Comisión de Recepción está compuesta por Humbelina Elizabeth López Loera, Sílvia Saavedra Juárez, Carlos Zúñiga, Ángel Manuel Muñoz Muro y Alejandro Pérez.

Comisión de Recepción

En su mensaje, el gobernador electo David Monreal Ávila, dijo que ofrece respetar al actual gobierno hasta el último día de su mandato. Además señaló que la cooperación servirá para tener la información para consolidar la transformación del estado.

El equipo de recepción, dijo, está conformado por personas con experiencia en los ámbitos federales, estatales y municipales.

“Se trata de un equipo que ha caminado conmigo al que conozco por su profesionalismo, su lealtad, su compromiso y su capacidad. Tienen mi respeto y conocen y están firmes con el proyecto de transformación que hemos venido construyendo desde años”.

Además, explicó se incorporarán enlaces que habrán de conformar subcomités para el desarrollo de las actividades, que harán valer en todo momento los principios del movimiento, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Los subcomités serán 7; administración y finanzas, desarrollo social, obra pública, económico, seguridad, educación y uno que le llamaremos diversos.

Además, anunció que se crearán dos semáforos. Uno para el tema de la obra pública donde se evaluará a quienes hayan prestado el servicio en la materia en el estado, a quienes hayan sido responsables estarán en color verde, mientras que quienes tengan observaciones estarán en amarillo, quienes hayan faltado en una o más obras estará en rojo.

El otro semáforo será en el tema de proveedores, por lo que serán evaluados para la clasificación del color en el semáforo.

También dijo que el proceso se llevará en transición y respeto, además de que no habrá persecución contra la administración saliente.

Alejandro Tello y David Monreal. | Foto: Manuel Medina.

Comisión de Entrega

Por su parte el gobernador Alejandro Tello Cristerna, dijo que a partir de este momento inician los trabajos conjuntos entre la administración saliente y entrante.

Aseguró que el proceso se llevará en total transparencia, apertura y rindiendo cuentas a las y los zacatecanos. También comentó que se entregará una administración ordenada.

“Hemos sido una administración muy austera en cuanto a recursos económicos se refiere. Los mismos han sido muy escasos y prácticamente todos comprometidos pero eso no impidió que logramos hacer mucho con muy poco y dar cumpliendo a la mayoría de nuestros compromisos”.

Alejandro Tello dijo que su gobierno habrá de facilitar lo necesario para que sea una transición con altura de miras, culminó a los integrantes de las comisiones a hacer un trabajo serio y maduro.

“Tengan la certeza de que en este proceso no hay ni habrá ninguna sorpresa. Como ciudadano, como gobernador siempre me he conducido con honestidad y así lo haré hasta el último día de mi mandato”.

Puntualizó que toda la información de su gobierno es de carácter publicó y finalmente deseo éxito a la administración entrante “por el bien de los zacatecanos”.