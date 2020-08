Rafael, desde España lucha por ser tenista profesional y poner en alto a Zacatecas

ZACATECAS.- Rafael Candelas Ruiz emigró a España desde hace un año en busca de un sueño: ser tenista profesional.

Aunque Rafa tiene apenas 16 años, desde hace 10 años profesa el gusto por este deporte, gracias a su padre, por lo que busca trascender y decidió irse al viejo continente, donde el tenis tiene más relevancia que en México.

“Primero empecé jugando en Zacatecas después me fui a Estados Unidos y allá me di cuenta que quería ser algo en el tenis”, expresó.

Al saber qué quería para su vida decidió probar suerte en otro país y con la ayuda de sus padres se fue a España, a la academia Sánchez Casal.

Esta institución es un centro de entrenamiento de alto rendimiento internacionalmente reconocido por su sistema de entrenamiento único, combinando tenis y educación e implantado por “coaches” de reputación mundial.

En la académica, Rafael entrena tenis de lunes a viernes entre tres y cuatro horas aproximadamente para tener encuentros con sus demás compañeros, quienes son de diferentes partes del mundo.

Aseguró que su estancia hasta el momento ha sido “fabulosa”, ya que ha aprendido no solo en lo deportivo, sino también en su formación personal.

“Me he sentido muy bien acá, me tratan como en casa y el hecho de estar lejos de mis padres me ha ayudado a ser más responsable”, dijo.