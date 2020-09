Quiebra de empresas y despidos; saldos de la pandemia

ZACATECAS.- Pérdidas económicas, despidos, venta de bienes muebles e inmuebles, falta de ingresos y desesperación, priva en el sector de fiestas y eventos, uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus.

En más de 20 millones de pesos se estiman las pérdidas económicas de los aproximadamente 300 organizadores de eventos y colaboradores.

Fernanda Romo, organizadora, lamentó que, a medio año de que iniciara la pandemia en el estado, no exista un panorama claro para el gremio, en el cual la desesperación es palpable.

Explicó que en diversas ocasiones ella y otros integrantes de esta industria se reunieron con autoridades estatales y municipales, a las que presentaron un protocolo de seguridad integral para eventos sociales, pero aún no hay respuesta.

Por ello, informó que hoy a las 10 de la mañana realizarán una manifestación pacífica en Plaza de Armas, en la que realizarán una demostración sobre el montaje y organización de un evento con todas las medidas sanitarias.

Refirió que el objetivo de esta manifestación es demostrar a las autoridades que los organizadores de eventos y colaboradores están capacitados y avalados por Cofepris para volver a operar.

Lo estamos haciendo porque la autoridad no nos está dando la oportunidad de demostrarles que ya sabemos cómo”, manifestó.

Comentó que entre las propuestas que presentaron a las autoridades está la difusión de un audio en el que se explica las medidas de higiene a todos los invitados.

También elaboraron cartas responsivas para el cliente, quien será corresponsable de informar a sus invitados de las normas a seguir.

Asimismo, los integrantes de este gremio se sumaron a la campaña nacional “Proveedor responsable, invitado responsable, evento seguro”.

Esta campaña busca crear conciencia sobre la importancia de la colaboración de ambas partes para crear un entorno seguro.

Las empresas dedicadas a la renta de mobiliario para fiestas son fuertemente golpeadas por la pandemia de coronavirus.

Pérdidas del 99% en sus eventos, la venta de sus equipos y el despido de personal son una constante.

Fernando Zamudio, gerente de ASYME, una empresa zacatecana con 42 años de experiencia en el ramo, explicó que nunca había vivido una crisis como ésta.

Compartió que los primeros dos meses de cuarentena negoció con los trabajadores un pago mínimo, esto con el objetivo de mantener a toda la plantilla laboral que en ese momento era de 75 personas.

Sin embargo, “en mayo la situación fue insostenible” y a pesar de la venta de algunos bienes para obtener recursos para el pago de nómina, la falta de ingresos lo orilló a despedir a 50 personas.

Mencionó que, si bien ya están trabajando, el ingreso está muy lejos al de años anteriores.

Explicó que en temporadas altas se recibían entre 700 y 800 pedidos mensuales e incluso en diciembre se llegaba hasta los mil.

Pero este año, la esperanza de volver a sus actividades habituales no se vislumbra cercana y prueba de ello es que en mayo se vendió apenas el 1% de lo acostumbrado en otras temporadas.

Seguimos sin ventas, estamos trabajando al 10% de nuestra capacidad , y no nos sale ni para pagar a la gente, hemos vendido vehículos y parte del patrimonio que uno ha hecho en años”, lamentó.

Refirió que esta situación no se compara con la que se vivió durante la pandemia por la influenza.

Realmente nunca cerramos el negocio, sino que estuvimos trabajando dos semanas a la capacidad mínima, también se reagendaron eventos, pero no nos tumbó, no fue tan fuerte como en esta ocasión”, indicó.

Recordó que a consecuencia del coronavirus, la empresa suspendió labores desde finales de marzo y fue hasta el primero de junio que retomaron actividades, pero al mínimo de su capacidad.

Fernando comentó que, a pesar de que en medio año no ha obtenido un solo peso de ganancias, el compromiso es reinventarse para generar ingresos y seguir adelante.

Para ello, se debe “buscar el cómo sí” y gobierno, empresas y sociedad deben trabajar de la mano para reactivar el sector de eventos sociales, que da empleo a cientos de personas.

Por su parte, aseguró que trabaja con todas las medidas de higiene, como son el uso de careta, cubrebocas, toma de temperatura e instalación de acrílicos en las oficinas para la atención al cliente.

También destacó que contrató a una empresa que una vez al mes se encarga de desinfectar las instalaciones y el mobiliario, un gasto que, aunque no se tenía previsto, puntualizó es necesario.

En la desesperación y frustración vive el gremio de meseros, ya que debido a la falta de eventos se han quedado sin trabajo e ingresos durante casi 7 meses.

En el caso de Manuel Hernández, capitán de meseros, ha tenido que vender varias pertenencias, incluida su camioneta.

Hay veces que no tenemos qué comer; en ocasiones he tenido que ir a comer con mis suegros porque no tengo ni que darle de comer a mi familia y pues soy el pilar: ellos dependen de mí”, dijo el mesero.