Proyectan buena participación en la próxima jornada electoral

ZACATECAS.- Se espera que para las próximas elecciones se tenga una participación ciudadana de un millón 200 mil votantes en el estado.

Matías Chiquito Díaz de León, presidente Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que en esta contienda se elegirán representantes para cargos populares, entre ellos 500 diputados federales, 15 gobernantes, mil 63 diputaciones locales y mil 926 ayuntamientos.

En el estado se tiene proyectada una colocación de 2 mil 625 casillas; mientras que en el 2018 se instalaron 2 mil 509 casillas, y se tuvo una participación de un millón 162 mil votantes, indicó.

Voto migrante

Además, se espera la participación aproximada de 40 mil zacatecanos en el extranjero y su voto podrá ser postal o por Internet.

El voto virtual aumenta, mencionó, las posibilidades de participación de los zacatecanos en el extranjero.

Indicó que la vigencia de la credencial de elector es de 10 años, y debe que renovarse por cambio de domicilio.

Pero algunas personas no reportan sus cambios de domicilio, y es cuando las personas no votan por no tener su credencial actualizada.

La pandemia sí representa un obstáculo, explicó, porque las votaciones se tornan inseguras, además de que ha modificado los procesos electorales y las dinámicas sociales.

Agregó que en la jornada electoral participarán 23 mil 800 funcionarios de casillas y cerca de 137 mil representantes de los diferentes partidos políticos.