Priorizarán salarios de la burocracia

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, anunció en un mensaje en sus redes sociales, que este lunes, desde muy temprano tocará las puertas de varias dependencias del gobierno federal, para resolver el tema de la falta de recursos para el pago a docentes y pensionados.

Explicó que este domingo, en conjunto con el secretario de Finanzas y de la Función Pública, se reunieron para darle seguimiento al plan de contingencia laboral, planeando una nómina en distintos escenarios.

Lo anterior ya que actualmente no se le ha pagado a los maestros y pensionados, sin embargo si no hay atención desde la Secretaría de Educación y Secretaría de Hacienda federales, se corre el riesgo de que se le deje de pagar su salario a funcionarios públicos.

“Así di la instrucción, las áreas que deseo que se mantengan se cuide, por un asunto de orden, por un asunto de cuidado para la sociedad es el tema de salud, ahí sí vamos a hacer todo el esfuerzo para que se cuide y que no tengamos que tomar medidas extremas”.

Añadió el gobernador Monreal que en caso de que se agudice el problema, también se cuidará el tema de seguridad pública.

“Aquí no está el dinero, no hay dinero, lo dejaron en quiebra, en crisis, no me voy a cansar de decir, porque luego a veces anda especulando que el gobierno tiene, no tiene dinero, no tiene liquidez, no tiene flujo, por eso está paralizado, por eso pedí que los vehículos no se mueva, por eso no he contratado gente, por eso no se dan de alta, porque no hay dinero para estar sufragando estos gastos”.

Solicitó a la clase trabajadora al servicio del estado, que si se dieron cuenta del saqueo de recursos ayuden a denunciarlo, porque no solo los maestros se están viendo afectados, también el campo está abandonado, las estructuras físicas, el deporte, el Dif, espacios de jóvenes y niños, los hospitales se encuentran en pésimas condiciones.

Con el recurso que se vaya recaudando en las arcas del estado, dijo Monreal Ávila, privilegiará para que se haga el pago a pensionados, posteriormente a trabajadores, iniciando con los que tienen un menor sueldo.

“Les ofrezco a los pensionados, a los trabajadores, porque lo primero que se vaya recaudando, lo que vaya cayendo de participaciones voy a privilegiar para esta siguiente quincena que ya es esta semana, el pago a los pensionados, por eso les pido de sus paciencia”.

Añadió que en este sentido pidió al secretario de Finanzas que no pague al gobernador, secretarios y subsecretarios hasta que no se regularice la situación.

El gobernador dijo que la semana pasada, el secretario de Finanzas estuvo de manera permanente en la Ciudad de México, tocando puertas para traer recursos para Zacatecas.

“Ahora quiero anunciar que voy a buscar a todos los secretarios, voy a ir con el secretario de gobernación, con la secretaria de educación, con el secretario de comunicaciones, voy a agotar todas las instancias, no voy a dejar de luchar, voy en la búsqueda de soluciones, voy a informar de la crisis y de esta contingencia que estamos viviendo acá en Zacatecas, ya lo hice desde el primer día”.

Para ello partirá desde este domingo a la Ciudad de México, llegando antes a la toma de protesta del gobernador de San Luis Potosí.

Recordó que desde la toma de protesta, incluso de la campaña expresó que Zacatecas estaba quebrado, además comentó que siempre ha acompañado la lucha de los maestros, del que se dijo aliado.

El gobernador comentó, que los efectos que ahora tienen una crisis en el estado, que no son responsabilidad del maestro, quitaron dinero al campo, al deporte, a la salud, cultura, seguridad.

“Además del error el costo de la deuda, solo de lo que pidieron en este pasado quinquenio, fueron más de 3 mil 500 millones de pesos de costo financiero casi 4 mil millones de pesos”.

Se necesitan más de 2 mil millones de pesos para cubrir el déficit que se tiene, con el pago de maestros, pasivos y obligaciones, dijo el gobernador morenista.