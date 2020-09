Por falta de señal televisiva, se quedan sin clases en 6 municipios

ZACATECAS.- Debido a la falta de señal televisiva, Sombrerete, Nieves, Miguel Auza y Valparaíso son algunos de los municipios con mayor dificultad para adaptarse al ciclo escolar desde casa.

Lo mismo ocurre en Concepción del Oro y Mazapil, en sus zonas más alejadas, informó Daniel Rodríguez Lemus, subsecretario de la Secretaría de Educación (Seduzac).

Ante este panorama, explicó que se tomaron acciones para favorecer la equidad educativa.

La distribución de libros de texto, desde la parte más alejada a las más cercanas, distribución de tabletas electrónicas para niños de sexto año y trabajan en la recuperación de estudiantes.

Sobre las tabletas, es necesario mencionar que cada una tiene material precargado de las materias, para que no haya dificultad de conectividad en las comunidades marginadas.

Recuperación de alumnos

Hasta el momento, hay registrados 367 mil 376 alumnos en nivel básico, pero según informó el subsecretario la cifra “sigue variando”, puesto que trabajan en la recuperación de alumnos.

Se estima que alrededor del 10% de los alumnos de educación básica no han podido establecer comunicación efectiva.

Mediante la estrategia del buzón, los maestros de las diferentes comunidades deberán acudir con la protección necesaria para saber dudas que puedan tener los estudiantes.

“Los niños depositan dudas o trabajos escritos, ellos lo recogen y, además dejarán cuadernillos de apoyo”, explicó.

La escuela en casa

El subsecretario comentó que en plataforma que dispuso la Secretaría de Educación se tienen 408 mil 521 cuentas para alumnos y 24 mil 348 para maestros, directores y supervisores.

Ya que las primeras tres semanas desde que inició el ciclo escolar fueron de repaso, tanto en programas televisivos, como los aprendizajes esperados; por lo que, todos iban a la par.

Si bien, la televisión se impuso como principal mecanismo de cobertura, no limita el trabajo de los maestros con actividades alternas, dijo.

Cada región y directores establecieron sus maneras de trabajo en medida de que estas favorezcan y faciliten la educación en casa, señaló.

Aunque hay muchas quejas no oficiales por parte de padres de familia; porque algunos docentes no respetan horarios o formas de trabajar, Rodríguez Lemus, no mencionó recibir quejas oficiales.

Además, comentó que para garantizar aprendizaje de nuevos alumnos se debe establecer una comunicación afectiva con los estudiantes, hacer repasos y dejar actividades que mantengan activos.