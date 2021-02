Por falta de quórum, no habrá huelga en la UAZ

ZACATECAS.- Debido a la falta de quórum en el plebiscito, no habrá huelga en la UAZ este miércoles. De las 8 casillas instaladas se emitieron mil 142 votos, faltando 331 para alcanzar el quórum requerido.

José Juan Martínez Pardo, secretario general del SPAUAZ, informó que, a pesar de no haber alcanzado el quórum, no triunfó el abstencionismo y reconoció que algunos sindicalizados no acudieron a votar para no poner en riesgo su salud y la de sus familias.

De los mil 473 votos necesarios para hacer válido el plebiscito, se tuvo un 78% de participación.

El proceso de votación se realizó de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; sin embargo, participó el 40% del total de agremiados.

El secretario comentó que al no haber conjuramiento a huelga tienen que aceptar los ofrecimientos “del patrón”.

En este sentido, Martínez Pardo informó que tuvieron algunos logros como el aumento salarial del 3.4% y de 0.90% en prestaciones no ligadas.

“La participación activa del gremio obtuvo resultados tangibles como el proceso de basificación extraordinario, sin el quórum tuvimos que aceptar los ofrecimientos del patrón”, dijo.

De igual manera, Martínez Pardo consideró que logró un proceso de basificación extraordinario; beneficiando a trabajadores con más de 10 años de antigüedad y no tenían base; además acordó la recategorización de horas a medio y tiempo completo.

De igual manera solventaron adeudos como el bono de gratificación por 25 años, por un monto de 7 millones de pesos.