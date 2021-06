“Podremos recuperar el México que queremos”: Carlos Peña

RÍO GRANDE.- En el cierre de campaña en Río Grande, Carlos Peña, candidato de la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) a diputado federal por el Tercer Distrito afirmó que realizó el mayor esfuerzo posible para convencer y proponer.

“Durante 58 día s he caminado por los 13 municipios de mi distrito escuchando a la gente, tomando nota de sus quejas, de sus propuestas y de las carencias que he visto en cada municipio, para de esta manera hacer una agenda legislativa acorde a la realidad.

El candidato a diputado federal externó que en su recorrido hay una coincidencia: México no está bien.

“Se nota en que no hay obra pública, la economía esta paralizada, hay un desempleo alarmante, no hay medicamentos… y nuestros diputados federales actuales votaron para que desaparecieran programas que ayudaban a la economía familia”.

Ante dicho panorama, señaló que por ello quiere ser diputado federal para hacer contrapeso en San Lázaro, para defender las instituciones que tanto han costado a México.

Llamó a la población de Río Grande a votar por él y por Claudia Anaya ya que “ella es garantía de que tendremos una buena gobernadora que buscará siempre el bienestar de la gente”.

Añadió que con su confianza, la coalición tiene el triunfo seguro, y con ello la llegada de una nueva etapa de desarrollo para todo Zacatecas.

Carlos Peña agradeció su cariño, respaldo y apoyo a su familia, amigos, simpatizantes y militantes. Los llamó a cerrar filas en torno a la democracia.

Para él pidió la oportunidad de llegar a la Cámara de Diputados donde aseguró sería la voz de la gente. Aseguró que legislará con responsabilidad y gestionando más recursos que se traduzcan en bienestar y desarrollo para la región.

“No les ofrezco sólo promesas fáciles de campaña. Ustedes me conocen y saben que soy un hombre de palabra, que he dado resultados y que sí regreso a darles la cara porque no tengo de qué avergonzarme”, afirmó.