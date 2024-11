Plataforma Nacional de Transparencia: En proceso la tercera etapa de renovación, dice Julieta del Río

Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó que la Plataforma Nacional de Transparencia, se encuentra en proceso de la tercera etapa de renovación.

Mencionó que existe mucha desinformación, en torno al Instituto y la Plataforma, derivada de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados para la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos, el INAI.

“El Instituto sigue trabajando y resolviendo en tanto no se concluya el proceso legislativo y se aprueben las leyes secundarias. Sin embargo, nuestra principal preocupación es la Plataforma Nacional de Transparencia pues aún no se establece su futuro, pero eso no será pretexto para continuar con el proyecto de mejoras de la PNT propuesto públicamente y aprobado en mayo de este año”, explicó.