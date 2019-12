Pinta gratis mural para el Niño Dios

ZACATECAS.- Previo a la consagración del Niño Dios gigante de Zóquite, programada para el próximo 6 de enero, el mural que acompañará la imagen religiosa registra 50% de avance, informó Hilario Fuentes González, autor de la obra.

Explicó que antes de la ceremonia, quedará concluida la imagen de la Virgen María y el señor San José, los cuales se ubicarán al lado del Niño.

Fuentes González, maestro de profesión, compartió que también fueron pintados otros niños que son adorados en la religión católica como el Niño Dios Colombiano, el Santo Niño de Atocha, el Tzotzil, el de las Palomitas y el de Praga, los cuales se ubican encima de los vitrales.

El maestro dijo que por estas obras no cobrará nada, ya que lo hace por gusto y para heredar algo de su trabajo a su pueblo.

“El padre me conoce bien y sabe que me gusta pintar, por eso me pidió que pintara esta obra, pero la verdad yo lo hago porque me apasiona y que mejor que dejar algo importante en mi pueblo”, explicó.