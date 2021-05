Pide el PES que las elecciones las realice el INE y no el IEEZ

ZACATECAS.- Hugo Erick Flores Cervantes, dirigente nacional del PES, informó que exigirá que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) y no el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (Ieez) los que hagan las elecciones en Zacatecas.

Además pedirá al órgano electoral que encabeza Lorenzo Cordoba Vianelo que destituyan a los magistrados de la delegación en el estado y a los de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial.

“Violaron la constitución… vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar… no nos vamos a dejar de los abusivos que compran jueces”, dijo.

Expresó que su visita a Zacatecas es para dar un mensaje de reconciliación y defender el derechos de los aspirantes Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán a ser votados.

El político consideró que las instituciones electorales están incumpliendo por someterse a un partido político.

Aseguró que en el estado no hay democracia, por lo que pidió a todos aquellos que han interpuesto diferentes recursos legales ante los tribunales, no perder su tiempo porque no van a tener respuesta.

“Las elecciones en Zacatecas se van a decidir en la mesa y no en las urnas”, declaró.

Durante la conferencia de prensa, la ausente fue la candidata a la gubernatura, Guadalupe Medina Padilla.

Ya no soy morenista

Mejía Haro afirmó que él ya no es morenista o púrpura, sino que ahora pertenece al compáz morado que representa la unión y el trabajo.

Se dijo convencido de que la justicia llegará en los tribunales y que ésta será la mejor campaña para él y de Santiago Beltrán, éste último refiriendo que el IEEZ ha actuado sin descaro y sin ningún pudor.